DT Capital Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie der Dt Capital wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert bei 0,09 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,062 HKD lag, was einem Unterschied von -31,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,43 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Dt Capital-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenauszahlungen von Dt Capital liegen derzeit unter dem Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 5,9 %) und erhalten daher die Einstufung "Schlecht".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) erzielt Dt Capital eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI7 bei 66,67 Punkten liegt und der RSI25 bei 51,06 Punkten.

In einem Branchenvergleich erzielte Dt Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -6,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,5 Prozent für Dt Capital. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -6,75 Prozent, wobei Dt Capital 19,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Dt Capital ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.