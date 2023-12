DT Capital Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividendenpolitik von Dt Capital weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte auf. Der Unterschied beträgt 5,9 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,9 %), was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Dt Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -6,77 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +19,5 Prozent für Dt Capital entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -6,75 Prozent, wobei Dt Capital 19,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Anleger von Dt Capital war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird die Aktie hinsichtlich des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dt Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,09 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0.062 HKD) liegt damit deutlich darunter (-31,11 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,07 HKD der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-11,43 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Dt Capital-Aktie sowohl auf Basis der Dividendenpolitik als auch der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.