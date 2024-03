DT Capital Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dt Capital-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,73 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Dt Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,35 Prozent, was eine Underperformance von -21,51 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Dt Capital 21,41 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Dt Capital in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Dt Capital insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dt Capital-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (54,17 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,03 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse. Somit erhält Dt Capital insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Aktienanalyse.