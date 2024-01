DT Capital Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktie der Dt Capital wurde anhand einer technischen Analyse bewertet. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, welcher aktuell bei 0,09 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,062 HKD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -31,11 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -11,43 Prozent führt. Somit wird die Dt Capital-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Dt Capital in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung erzeugt.

Im Branchenvergleich konnte Dt Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,73 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,97 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,69 Prozent im Branchenvergleich für Dt Capital. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,21 Prozent, wobei Dt Capital 20,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Dt Capital derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -5, weshalb die Dt Capital-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.