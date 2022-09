DTE Energy plant, die Tarife zu erhöhen: Werden diese 2 renditestarken Anlagen das Gleiche tun?

Am 1. März 2022 begann der Versorgersektor den S&P 500 zu überholen und liegt derzeit seit Jahresbeginn um 10,83% im Plus, während der S&P 500 um 11,67% gesunken ist. Am 19. Januar 2022 schlug DTE Energy (NYSE:DTE), das größte Energieunternehmen Michigans, eine Investition in Höhe von 388 Millionen Dollar in das Energienetz des Bundesstaates sowie in das Stromspeicher- und -erzeugungssystem… Hier weiterlesen