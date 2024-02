DTE Energy Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Dte Energy wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,94 im Vergleich zum Branchen-KGV von 130,34. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen der letzten Wochen. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse zeigt 5 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Internet-Kommunikation zeigt keine starken Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dte Energy erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Dte Energy insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Basierend auf der Kursprognose von 121 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 12,28 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Dte Energy daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentaler Bewertung, Anleger-Stimmung, Internet-Kommunikation und Analysteneinschätzung.