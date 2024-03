DTE Energy Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Die Aktie von Dte Energy wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,94 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" einer Unterbewertung um 86 Prozent entspricht (verglichen mit 125,66). Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Aktie in den letzten Tagen überwiegend negativ. Trotzdem gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund statistischer Auswertungen zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale vorhanden waren, was zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Aktie von Dte Energy in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert. Daher erhält die Aktie ein schlechtes Rating in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Dte Energy-Aktie bei -4,03 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Multi-Dienstprogramme"-Branche in den letzten 12 Monaten von -0,23 Prozent fällt die Rendite von Dte Energy mit 3,8 Prozent deutlich niedriger aus. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.