DTE Energy Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Dte Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 107,01 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 109,9 USD weicht um +2,7 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (101,62 USD) über dem gleitenden Durchschnitt um +8,15 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dte Energy-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 3, was zu einer negativen Differenz von -2,38 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Dte Energy von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,09 Prozent erzielt hat, was 55,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Dte Energy zeigt in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 124 USD, was eine potenzielle Steigerung um 12,83 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (109,9 USD) bedeutet, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Dte Energy-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.