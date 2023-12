DTE Energy Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Der Sentiment und Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu beurteilen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine Untersuchung der Aktie von Dte Energy in Bezug auf diese Faktoren ergab eine mittlere Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Dte Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein weiteres wichtiges Instrument zur Einschätzung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI von Dte Energy liegt bei 53,95 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 35,32 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie von Dte Energy insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Dte Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,09 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um 3,36 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -7,45 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dte Energy derzeit bei 17,61 Euro. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 125 liegt der Wert deutlich niedriger, was auf eine Unterbewertung hinweist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.