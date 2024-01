DTE Energy Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Dte Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Underperformance von -4,91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert von 0,82 Prozent liegt Dte Energy 4,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dte Energy besonders negativ diskutiert, wobei an zehn von 13 Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen zu beobachten, was der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung verleiht. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Dte Energy bei 110,53 USD liegt, was +3,14 Prozent über dem GD200 (107,17 USD) liegt und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 104,8 USD, was einem Abstand von +5,47 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Dte Energy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dte Energy 17. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 129. Somit ist Dte Energy aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.