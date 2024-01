DTE Energy Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Die technische Analyse der Dte Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 107,14 USD liegt, während der Aktienkurs 111,76 USD beträgt. Der Abstand zum GD200 beträgt somit +4,31 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 104,22 USD, was einen Abstand von +7,23 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dagegen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat außerdem 7 klare Schlecht-Signale herausgefiltert und daher eine "Schlecht" Empfehlung abgegeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Dte Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,09 Prozent erzielt, was 9,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 5,31 Prozent, und die Dte Energy liegt aktuell 9,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten hat die Dte Energy insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 10,95 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Dte Energy somit eine "Gut"-Bewertung.