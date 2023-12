DTE Energy Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "DTE Energy Company":

Die fundamentale Analyse von Dte Energy zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,61 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 124,68. Das bedeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und wir es daher als "Gut"-Empfehlung einstufen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt der Wert für die Dte Energy-Aktie bei 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,28, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Dividendenrendite von Dte Energy liegt bei 3,91 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Daher bewerten wir die Aktie als ein neutrales Investment und vergeben eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Dte Energy eine Rendite von -4,09 Prozent erzielt, was 8,86 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 4,77 Prozent, was bedeutet, dass Dte Energy aktuell 8,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".