DTE Energy 2017 Series E 525 Junior Subordinated Debentures due Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Dte Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,08 Punkten, was bedeutet, dass Dte Energy momentan als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI25 bei 41,45, was darauf hinweist, dass Dte Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Dte Energy in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Dte Energy-Aktie ein Durchschnitt von 23,13 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,55 USD (+1,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs von 23,55 USD liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt von 22,14 USD (+6,37 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dte Energy-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Dte Energy eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Dte Energy auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung, dass Dte Energy hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.