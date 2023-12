DTE Energy 2017 Series E 525 Junior Subordinated Debentures due Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. In den letzten 7 Tagen hatte die Dte Energy-Aktie einen RSI-Wert von 8, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 32,52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Dte Energy.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Dte Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Dte Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Dte Energy-Aktie sich auf einem ähnlichen Niveau wie der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage befindet und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dte Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.