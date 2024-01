DSW Capital Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Dsw Capital ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Dies zeigt sich auch in den positiven Themen, die in den Gesprächen im Mittelpunkt standen, und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ergibt ein neutrales Bild, basierend auf der Anzahl der Beiträge und der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Dsw Capital blieb in einem neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Dsw Capital liegt bei 46,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 39,39 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Dsw Capital-Aktie eine Entfernung von -17,67 Prozent vom GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +0,8 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dsw Capital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.