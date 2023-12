DSW Capital Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Anleger: Die Entwicklung von Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Dsw Capital auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer sozialer Medien hauptsächlich positive Themen rund um Dsw Capital aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Dsw Capital in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie von Dsw Capital ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dsw Capital-Aktie beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 42,86 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Sentiment und Buzz: Die Dsw Capital lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dies liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Dsw Capital in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Die Dsw Capital notiert derzeit bei 51 GBP und liegt damit -1,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen hingegen ist die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.