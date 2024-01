DSS Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "DSS":

Die Aktie von Dss Inc hat in den vergangenen Monaten in Bezug auf die Kommunikation im Netz eher schlecht abgeschnitten. Die Diskussionsintensität war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die technische Analyse ergab, dass die Aktie derzeit bei 0,2 USD liegt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -14,29 Prozent, was erneut auf eine "Schlecht"-Signal hinweist. Der Relative Strength-Index (RSI) ergab eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie. In sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führte. Daher ist die Gesamtbewertung für Dss Inc "Schlecht".