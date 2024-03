DSR Hotel Holding nimmt weiteres Top-Hotel in die A-ROSA Collection auf: Pachtvertrag für das 5*-Superior Hotel Thurnher's Alpenhof in Zürs am Arlberg unterzeichnet

Hamburg/Zürs (ots) -Der Vertrag ist geschlossen: Pünktlich zum 60-jährigen Bestehen von Thurnher's Alpenhof übernimmt die DSR Hotel Holding das renommierte 5-Sterne-Superior Haus ab der Wintersaison 2024/2025 und betreibt es zukünftig als A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof. Damit wird die neue Submarke A-ROSA Collection um eines der exklusivsten Hotels im international bekannten und beliebten Wintersportparadies am österreichischen Arlberg ergänzt. Nach dem Hotel Ceres am Meer auf Rügen ist das Hotel Thurnher's Alpenhof innerhalb kurzer Zeit der zweite Neuzugang zur expandierenden A-ROSA Collection.Das A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof liegt direkt an der Skipiste im Wintersportort Zürs am Arlberg und wird nach der Renovierung ab der nächsten Wintersaison geöffnet sein. Buchbar ist das Haus bereits ab Mitte April 2024. Das im charmanten Chalet-Stil erbaute Boutiquehotel verfügt über 40 Zimmer und Suiten, ein Gourmetrestaurant, eine Lounge Bar und eine Sonnenterrasse mit direktem Blick auf die imposante Bergwelt. Der Spa-Bereich umfasst einen Innenpool, verschiedene Saunen, einen Ruhebereich und einen Fitnessraum. Die Eigentümerfamilie von Thurnher's Alpenhof, die Familie Zarges, wird in enger Abstimmung mit der DSR Hotel Holding, während der Schließzeit im Sommer Modernisierungsmaßnahmen durchführen. Dabei stehen neben der technischen Erneuerung vor allem die Zimmer und das Restaurant im Vordergrund.Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSR Hotel Holding freut sich über die neue Perle im Portfolio: "Unser erstes A-ROSA Collection Hotel liegt am Meer - jetzt erklimmen wir die Berge. Die Tourismusregion Arlberg beherbergt eines der größten, vielseitigsten und schneesichersten Skigebiete der Alpen und zieht neben dem internationalen Publikum auch viele deutschsprachige Gäste an. Das Hotel Thurnher's Alpenhof passt mit seiner Individualität hervorragend zur A-ROSA Collection, weil es den Charme eines familiär geführten Chalet-Hotels der Luxusklasse mit seiner einzigartigen Lage verbindet. Wir werden das A-ROSA Collection Portfolio weiter exklusiv ausbauen."Die Eigentümerfamilie Zarges freut sich, den Betrieb ihres in zweiter Generation geführten Hauses in professionelle Hände abzugeben. "Mit der DSR Hotel Holding haben wir einen erfahrenen Pächter für unser traditionsreiches Familienhotel gefunden, der unsere Werte und Vorstellungen zu schätzen weiß und teilt.Ursprünglich von meinen Eltern Elfi und Oskar Thurnher im Jahre 1964 eröffnet und mit viel Liebe und Engagement geführt, später von mir weiterentwickelt und als Leading Hotel of the World positioniert, haben wir nun in der Familie entschieden das operative Geschäft von Thurnher's Alpenhof im Dezember 2024 an die DSR Hotel Holding zu übergeben. Die Qualität, das Flair, die Atmosphäre, die Internationalität unseres privat geführten Familienhotels werden auch unter neuer Führung weitergelebt werden.Die DSR Hotel Holding wird mit seiner Größe und seinem nachhaltigen Wachstum den Betrieb erfolgreich weiterführen und unsere Stammgäste behutsam und umsichtig in ein neues Zeitalter führen", sagt Dr. Beatrice Zarges.Die A-ROSA CollectionDie A-ROSA Collection ergänzt und erweitert die A-ROSA-Familie um einzigartige Leisure Hotels in Deutschland, Österreich und Italien. Hotels der A-ROSA Collection sind Teil der emotionalen Marke A-ROSA, pflegen aber ihren individuellen Charme, betonen den Bezug zur Region und bewahren ihren eigenen Charakter. Die unverwechselbare Handschrift des bestehenden Hotels bleibt sichtbar und wird beim Übergang in die A-ROSA-Familie behutsam an die A-ROSA-DNA angepasst.Wie die A-ROSA Resorts stehen die Hotels der A-ROSA Collection für ein luxuriöses, entspanntes und abwechslungsreiches Urlaubserlebnis sowie für einen herzlichen und höchst individuellen Service der Gastgeber.Luxus mit familiärem CharmeDas Hotel Thurnher's Alpenhof wurde 1964 im modernen Chaletstil erbaut und 2016 um eine Dependance, die Thurnher's Residences, mit voll- und hochwertig ausgestatteten Serviced Apartments erweitert. Seit 60 Jahren steht das Hotel, welches Mitglied der "The Leading Hotels of the World" ist, für herzliche Gastfreundschaft und Authentizität, gepaart mit allen Annehmlichkeiten eines familiär geführten 5-Sterne-Superior-Hotels.Auch als Teil der A-ROSA Collection wird das Hotel sein gastronomisches Konzept beibehalten und mit den kulinarischen Markenstandards von A-ROSA vereinen. Der Stil bleibt traditionell österreichisch und international.Die luxuriösen Zimmer und Suiten des A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof sind individuell eingerichtet, gewähren durch die Panoramafenster Ausblicke auf die beeindruckende Zürser Bergwelt und verfügen teilweise über einen eigenen offenen Kamin. Auch für Familien mit Kindern bietet das familienfreundliche Hotel maßgeschneiderte Suiten und Services.Der stilvolle Spa verfügt über einen Indoor-Pool, verschiedene Saunen, ein Tauchbad und Ruhe- und Anwendungsräume.Das A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof liegt unmittelbar an der Skipiste und der Bergbahn, sodass Gäste das Auto in der Hotelgarage stehen lassen oder gleich mit der Bahn über das nahegelegene St. Anton anreisen können.Ein schneesicherer WintertraumDie Wintersportregion Arlberg mit Orten wie Zürs, Lech und St. Anton zählt zu den attraktivsten Destinationen für Skibegeisterte in den Alpen. Auf einer Höhe von 1.717 Metern gelegen, liegt Zürs inmitten des größten Skigebietes in Österreich. Dieses überzeugt mit über 300 bestens präparierten Pistenkilometern sowohl für Anfänger als auch für Könner, 200 Abfahrtskilometern im Tiefschnee und 88 hochmodernen Bahnen und Liften. Das Skigebiet erstreckt sich bis auf 2.811 Meter Höhe und verspricht damit Skivergnügen bis in den April hinein. Auch Schneeschuh- und Tourengeher kommen am Arlberg auf ihre Kosten.A-ROSA ResortsDie A-ROSA Resorts bieten ihren Gästen exklusiven Urlaub in exponierter Lage und mit erstklassigen Angeboten rund um SPA, Kulinarik und Sport. Der Grundstein für die Marke wurde 2004 in Brandenburg gelegt, es folgten die Resorts in Travemünde und Kitzbühel und auf Sylt. Alle A-ROSA Resorts wurden in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet und prämiert. Unter der neuen Submarke A-ROSA Collection hat A-ROSA zuletzt das Hotel Ceres am Meer in Binz konvertiert und wird demnächst das A-ROSA Collection Thurner´s Alpenhof in Zürs eröffnen.A-ROSA gehört zur DSR Hotel Holding GmbH, die als Hotelmanagement-Gesellschaft in Deutschland, Österreich und Italien aktiv ist und als Pächterin und Betreiberin von Hotelprojekten auftritt. Außerdem ist sie Holding-Gesellschaft für Betreiberbeteiligungen. Als Tochterunternehmen der DR Hospitality GmbH & Co. KG ist sie seit 2021 ein Joint Venture zwischen der DSR GmbH und der DER Touristik als Mehrheitsanteilseignerin (Teil der REWE Group).Weitere Informationen unter A-ROSA Hotels (https://arosahotels.de)Die DSR Hotel Holding vereint langjährige Erfahrungen und Knowhow innerhalb des Tourismussektors mit Innovation, agilen Praktiken und ganzheitlichen sowie nachhaltigem unternehmerischen Handeln. Das Portfolio umfasst derzeit 22 Hotels, von denen 15 unter drei der bekanntesten und renommiertesten Hotel- und Resortmarken A-ROSA, aja und HENRI im deutschsprachigen Raum geführt werden. Zum Portfolio zählen außerdem zwei traditionsreiche Einzelhotels, das Hotel NEPTUN und Hotel Louis C. Jacob und vier Hotels der italienischen Beteiligung Mira Hotels & Resorts, Alagna Mountain Resort & Spa, Acaya Golf Resort & Spa, Riva Toscana Golf Resort & Spa und Borgo di Luce I Monasteri.