DR Horton Quartalszahlen Vorschau: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang

In knapp 43 Tagen wird das amerikanische Unternehmen DR Horton aus Arlington seine Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt, was ihnen an Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert wird und wie sich die DR Horton Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die DR Horton Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 36,06 Mrd. EUR. Nur noch 43 Tage dauert es, bis die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben werden. Sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Ersten Analysen zufolge wird ein leichter Rückgang beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 konnte DR Horton noch einen Umsatz von etwa 9,05 Mrd. EUR verbuchen, nun rechnet man mit einem Rückgang um -18,98 Prozent auf ca. 7,33 Mrd. EUR.

Auch der Gewinn soll laut Prognosen um -34,22%...