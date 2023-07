DR Horton Quartalsbilanz in 119 Tagen: Gewaltiger Umsatzsprung und steigender Aktienwert erwartet

DR Horton ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Arlington, USA. Es handelt sich dabei um einen führenden Hausbaukonzern, der vor allem in Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1978 gegründet und hat sich seitdem als einer der größten Bauunternehmer in den Vereinigten Staaten etabliert.

In 119 Tagen wird DR Horton seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass DR Horton im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg beim Umsatz verzeichnen wird. Während das Unternehmen im vierten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 8,79 Milliarden Euro erzielte, wird nun mit einem Sprung um +45,38 Prozent auf 12,77 Milliarden Euro gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich...