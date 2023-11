DR Horton Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmung gegenüber Dr Horton hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Relative Strength Index (RSI) für die Dr Horton-Aktie beträgt derzeit 57 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 19,56, was bedeutet, dass Dr Horton hier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Dr Horton im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,18 Prozent erzielt, was 57,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie wird daher insgesamt als "Gut" bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" unterbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.