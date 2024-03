DR Horton Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Dr Horton liegt bei 42,17, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 39,42 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dr Horton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 127,15 USD. Der letzte Schlusskurs von 154,62 USD weicht somit um +21,6 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (148,09 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,41 Prozent). Dies führt zu einer anderen Bewertung der Aktie und zwar zu einer "neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Dr Horton-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dr Horton wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Dr Horton in diesem Punkt die Einstufung: "schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dr Horton bei 10,32, was unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent) liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" zeigt einen Wert von 40,28. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "gut"-Bewertung.