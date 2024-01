DRDGold Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Drdgold liegt bei 41,18 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,3 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Drdgold im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Metalle und Bergbau eine Rendite von 8,54 % auf, was 3,31 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,24%. Dies führt zu einer Einstufung von "gut" aufgrund des möglichen Mehrwerts.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Drdgold in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Drdgold 10, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 102) als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gut"-Einschätzung von der Redaktion.