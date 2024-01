DRA Global Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Dra Global in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die technische Analyse zeigt eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,66 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,6 AUD liegt, was einer Abweichung von -3,61 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage lag bei 1,58 AUD, was nahe am letzten Schlusskurs (+1,27 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anleger in sozialen Medien bewerteten Dra Global in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) eine neutrale Bewertung, da die Werte bei 50 und 55,56 liegen. Insgesamt erhält Dra Global daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.