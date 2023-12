DRA Global Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dra Global war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Dra Global. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Dra Global ebenfalls als "Neutral" eingestuft, sowohl für den RSI7 als auch den RSI25.

Insgesamt erhält die Dra Global-Aktie somit hauptsächlich "Neutral"-Bewertungen basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Kommunikation im Netz, der charttechnischen Entwicklung und dem Relative Strength-Index.