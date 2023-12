DRA Global Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Dra Global ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dra Global-Aktie beträgt 55,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 39,29, was eine entsprechende "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Dra Global-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dra Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,7 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,6 AUD liegt, was einem Unterschied von -5,88 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1,58 AUD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,27 Prozent) liegt. Demnach erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Dra Global-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Dra Global in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine grüne Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität bzw. Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dra Global wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Dra Global auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt somit zu dem Befund, dass Dra Global hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.