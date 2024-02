DRA Global Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Dra Global in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Dra Global-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 1,62 AUD. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 1,6 AUD, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen ähnlichen Wert von 1,6 AUD, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Dra Global von privaten Nutzern in sozialen Medien als überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dra Global liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt einen Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung für die Aktie von Dra Global als "Neutral".