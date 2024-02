DP Poland Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Dp Poland liegt bei 55,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 60,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Dp Poland derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit. Mit einer Differenz von 2,69 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Dp Poland im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,58 Prozent erzielt, was 25,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Dp Poland. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Dp Poland insgesamt ein "Neutral"-Rating aufgrund des RSI, ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Dividenden und ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Aktienkursperformance.