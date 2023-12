DP Poland Aktie: Hammer Entwicklung!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Dp Poland 2,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung hat sich für Dp Poland in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als durchschnittlich eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung von uns.

Die technische Analyse zeigt eine positive Entwicklung der Dp Poland-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 8,18 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 10,25 GBP liegt, was einer Abweichung von +25,31 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Dp Poland-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Dp Poland mit einer Rendite von 8,84 Prozent mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Dp Poland nur minimal darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.