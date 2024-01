DP Poland Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für den Dp Poland-RSI liegt die Ausprägung bei 28,57, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse spielt der gleitende Durchschnitt eine wichtige Rolle. Für die Dp Poland-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 8,3 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 10,5 GBP liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 26,51 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 9,73 GBP über dem letzten Schlusskurs von 10,5 GBP, was einer Abweichung von 7,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dp Poland auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Dp Poland in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Dp Poland beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält Dp Poland eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.