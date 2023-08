DO & CO Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Per 03.08.2023, 06:45 Uhr wird für die Aktie Do & am Heimatmarkt Vienna der Kurs von 122.2 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Do &-Aktie ein Durchschnitt von 104,25 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 122,2 EUR (+17,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (124,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,59 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Do &-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Do & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Do & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 64,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 3,84 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +60,18 Prozent im Branchenvergleich für Do & bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,78 Prozent im letzten Jahr. Do & lag 52,24 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Do & hat mit einer Dividendenrendite von 0,82 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.6%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -1,78. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Do &-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

