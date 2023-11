DO & CO Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Dividende: Bei Do & beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 0. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Differenz bei -1,94 Prozent, weshalb Do & eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Do & hat einen RSI von 45 auf 7-Tage-Basis, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,41, ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Do &-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Do &-Aktie beträgt 110,53 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 109 EUR, was einer Abweichung von -1,38 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (106,56 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +2,29 Prozent nahe dem Durchschnitt. Die Do &-Aktie erhält daher auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie von Do & erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 49,58 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt in der Industriebranche liegt sie damit um 37,71 Prozent höher. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 8,97 Prozent. Do & liegt aktuell 40,61 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.