DOBOT Robotics präsentiert auf der Hannover Messe den Collaborative Robot CR20A mit hoher Traglast

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Am 17. April 2023 präsentierte Dobot Robotics auf der Hannover Messe 2023 den kollaborativen Roboter CR20A mit hoher Traglast, der auf neuester Technologie basiert. Der Roboter zeichnet sich durch eine herausragende Leistung aus, die eine Traglast von 20 kg, einen Arbeitsradius von 1700 mm und eine Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm umfasst. Somit ist er in der Lage, schwere Lasten zu handhaben, zu verpacken und zu palettieren, große Werkstücke zu bearbeiten sowie lange Nähte in komplexen Szenarien zu schweißen. Die Vorstellung erfolgte offiziell auf der Hannover Messe und wurde über PRNewswire bekannt gegeben.Weiter Radius. Hohe Nutzlast. Höhere Effizienz.Durch die Verwendung einer Technologiearchitektur der neuen Generation sowie fortschrittlicher dynamischer Algorithmen werden die Restschwingungen des CR20A bei Hochgeschwindigkeitsstopps um 50% reduziert und die Zuverlässigkeit des Roboters erhöht. Dadurch wird die Produktionseffizienz in Schwerlastszenarien erheblich verbessert.Dobot hat eine spezielle Prozesspaketsoftware für das Palettieren, Schweißen und andere komplexe Aufgaben entwickelt. Durch die Kombinationsmöglichkeiten des CR20A mit diesen Prozesspaketen können Benutzer die Lösung in wenigen einfachen Schritten anpassen und einsetzen.Zuverlässige Sicherheitsfunktionen.Als Cobot mit hoher Traglast ist die Sicherheit eine grundlegende Anforderung. Der CR20A verfügt über einen innovativen elektromagnetischen Bremsenschutzmechanismus, der bei einem Stromausfall automatisch aktiviert wird, um zu verhindern, dass die Endwerkzeuge des Roboters herunterfallen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass beim An- und Ausschalten keine Verschiebungen auftreten, um einen sicheren Roboterbetrieb zu gewährleisten.In Produktionsanwendungen kann sich die tatsächliche Belastung des Roboters aufgrund von Prozessanpassungen ändern. Um Probleme zu vermeiden, die durch signifikante Lastabweichungen verursacht werden, ist der CR20A mit einer automatischen Lasterkennungsfunktion ausgestattet.Benutzerfreundlich. Äußerst erweiterungsfähig.Die Philosophie von DOBOT bei der Entwicklung des CR20A spiegelt sich im innovativen Dual-End-Effektor-Steckverbinder-Design wider, das eine direkte Verbindung des Roboters mit mehreren Endeffektoren und eine große Auswahl an Zubehörteilen von Drittanbietern ermöglicht. Dadurch wird auch das Problem einer komplexen Kabelführung vermieden, die die Bewegung des Roboters beeinträchtigen kann. Der CR20A unterstützt Ethernet/IP und Profinet und kann nahtlos mit anderen Automatisierungssystemen über eine SPS verbunden werden. Darüber hinaus bietet er 24 Kanäle mit universellen IO-Ports, die PNP/NPN-Schaltungen unterstützen, um eine maximale Flexibilität in der Anwendung zu gewährleisten.Konventionelle Industrieroboter sind schwer zu installieren und nicht flexibel genug, während leichte Cobots nicht in der Lage sind, Anforderungen an Traglast und Armlänge zu erfüllen. Aus diesem Grund ist der CR20A die beste Option, um diese Probleme zu bewältigen.Als führender Hersteller von Robotern hält Dobot stets am Konzept der Mensch-Roboter-Kollaboration fest und verpflichtet sich, sichere und einfach zu bedienende Produkte zu entwickeln. Die Markteinführung des CR20A ist ein weiterer Meilenstein in der Produktlinie von Dobot, die eine komplette Produktmatrix für Traglasten von 0,5 kg bis 20 kg umfasst, um ein breiteres Spektrum an Anwendungen zu abdecken.Kontakt:pr@dobot-robots.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dobot-robotics-prasentiert-auf-der-hannover-messe-den-collaborative-robot-cr20a-mit-hoher-traglast-301799014.htmlOriginal-Content von: Dobot Robotics, übermittelt durch news aktuell