DMS Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Dms-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1463,83 JPY liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +22,62 Prozent vom letzten Schlusskurs (1795 JPY) und entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1531,48 JPY) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+17,21 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dms-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Dms in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53,96 Punkten, was bedeutet, dass die Dms-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Dms-Aktie. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung seitens unserer Redaktion führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Dms bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.