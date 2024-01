DMS Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Dms gesprochen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Dms liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 79,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Dms somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Dms zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dms weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Dms daher die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Dms mittlerweile auf 1467,41 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1711 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1543,36 JPY, was einer Distanz von +10,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Dms als "Gut" vergeben.