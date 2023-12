DMS Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie der Dms wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 1447,77 JPY, was einem Abstand von +19,63 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 1732 JPY entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1472,92 JPY erreicht, was einer Differenz von +17,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich laut der Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf Neutralität hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Dms in den letzten Tagen neutral. Dies führte zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dms-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und den Sentiment-Bewertungen eine positive Einschätzung für die Dms-Aktie.