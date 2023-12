DMS Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie von Dms wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, darunter auch der Sentiment und Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Aktuell ist die Dms mit einem Wert von 0,68 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Verlängert man die relative Bewegung auf 25 Tage, ergibt sich ein Wert von 8, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ist somit "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie mit einem Kurs von 1672 JPY +14,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +16,18 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.