DMG Mori Aktie: War das schon alles?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dmg Mori liegt bei 11,27 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 23 in der Maschinenbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet wird. Insgesamt erhält sie daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Dmg Mori-Aktie ein positiver Durchschnitt von 2447,45 JPY für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2767 JPY, was einer positiven Abweichung von 13,06 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamteinstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dmg Mori-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, während sie auf 25-Tage-Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine positive Einstufung für Dmg Mori.