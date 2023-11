DMG Mori Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Dmg Mori-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 43,33 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dmg Mori.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dmg Mori-Aktie aktuell 26,33 und liegt damit 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz ist die Diskussionsintensität der Dmg Mori-Aktie in den vergangenen Monaten durchschnittlich gewesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Dmg Mori-Aktie bei 42,7 EUR verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 43,3 EUR liegt und somit einen Abstand von +1,41 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 43 EUR hat. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Neutral".