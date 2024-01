DMG Mori Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

Die Diskussionen über Dmg Mori in den sozialen Medien signalisieren unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen über den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Dmg Mori in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Dmg Mori eine Performance von 6,85 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 7,8 Prozent, was einer Underperformance von -0,95 Prozent für Dmg Mori bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,7 Prozent, und Dmg Mori übertraf diesen Wert um 0,15 Prozent. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Dmg Mori derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinen-Branche. Die Differenz beträgt 0,76 Prozentpunkte (2,37 % gegenüber 3,13 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dmg Mori-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 42,86 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 43,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,96 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (43,39 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,71 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Dmg Mori in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Branchenvergleich Aktienkurs, die Dividende und die technische Analyse als "Neutral" bewertet.