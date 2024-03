DMG Mori Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Dmg Mori zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2694,07 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 3629 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +34,7 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 3154,33 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +15,05 Prozent ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Dmg Mori ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,09 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Dmg Mori nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.