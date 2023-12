DMG Blockchain-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dmg Blockchain-Aktie zeigt einen Wert von 6 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 25,16 bestätigt die Überverkauft-Situation und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein positives Bild für Dmg Blockchain.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen die Diskussion dominierten. Diese positiven Themen führten zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Dmg Blockchain.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +126,47 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +97,44 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dmg Blockchain-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven konnte in den letzten Wochen bei Dmg Blockchain festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Dmg Blockchain daher insgesamt ein positives Rating für diese Stufe.