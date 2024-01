DMG Blockchain Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Dividendenpolitik von Dmg Blockchain wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -17,89 Prozent zum Branchendurchschnitt liegt. Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 34,58 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 37,97 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Stimmungen und Einschätzungen zu Dmg Blockchain in den sozialen Medien sind uneinheitlich, mit vermehrten positiven Meinungen in den vergangenen Wochen, aber auch negativen Themen in den letzten Tagen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. In der technischen Analyse wird die Aktie aufgrund des Kurses von 0,61 CAD als "Gut" bewertet, da sie 48,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie mit einer Distanz von +79,41 Prozent zum GD200 als "Gut" eingeschätzt. Somit wird die Aktie von Dmg Blockchain aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

