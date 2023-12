DMG Blockchain Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten zwei Wochen wurde Dmg Blockchain von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Dmg Blockchain liegt bei 45,95, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet. Auch hier wird die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dmg Blockchain derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Mit einer Differenz von 17,91 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Dmg Blockchain mit 0,445 CAD momentan um +23,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +34,85 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung neutral ist, die Dividendenpolitik jedoch schlecht bewertet wird, während die technische Analyse eine positive Einschätzung ergibt.