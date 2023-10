DMF Capital beteiligt sich an E-Mobility Start-up AllGoTec

Finanztrends Video zu BMW Vz



Frankfurt / Kempten (Allgäu) (ots) -Technologieführer bei E-Antrieben für Motorräder/-roller und KleinfahrzeugeDie DMF Capital GmbH, eine auf Unternehmen mit außergewöhnlichen Wachstumschancen fokussierte Beteiligungsgesellschaft aus Frankfurt, hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 16,7% an der AllGoTec GmbH aus Wertach im Allgäu beteiligt.Die AllGoTec GmbH wurde im Jahr 2021 von einem Team um Richard Schalber, dem ehemaligen Entwicklungs- und Einsatzleiter des BMW Motorrad Paris Dakar Teams, das unter seiner Führung zweimal die Rallye Paris Dakar gewonnen hat, gegründet. Richard Schalber ist selbst mehrfacher Titelträger im Enduro-Sport.Unter seiner Leitung hat sich AllGoTec auf die Entwicklung von E-Antriebssystemen in der Leistungsklasse zwischen 10 und 35 kW, d. h. für Motorräder, Mopeds, Motorroller und Kleinfahrzeuge spezialisiert. Damit schließt AllGoTec die bisher unbesetzte Nische für leistungsstarke E-Motoren oberhalb von Fahrrädern und unterhalb von PKWs, für welche eine sehr hohe Nachfrage besteht. Mittel- und langfristig wird ein Großteil der weltweit jährlich mehr als 50 Mio. produzierten Motorräder, Mopeds, Motorroller und Kleinfahrzeuge auf Elektromobilität umgestellt werden. Dies führt zu einem anhaltenden Marktwachstum von mehr als 25% p.a. im Tätigkeitsbereich von AllGoTec.AllGoTec verfügt über das einzige Hochvoltantriebssystem, das E-Motor, Akku und Regler kombiniert. Das modular aufgebaute System mit wechselbarem Akku kann einfach in Modelle verschiedenster Motorrad- und Kleinfahrzeughersteller eingebaut werden. Es wurde umfangreich an einem von AllGoTec selbst entwickelten Motorrad getestet. Der Antriebstrang von AllGoTec erlaubt es, Fahrzeuge schneller und kostengünstiger zu bauen. Im Vergleich zu bisher üblichen Niedrigspannungslösungen, benötigt der AllGoTec-Antriebstrang deutlich weniger Rohstoffe und Gewicht und ermöglicht zudem eine deutlich größere Reichweite.Neben dem patentierten Akkuwechselsystem verfügt AllGoTec zudem über ein Patent für Planetengetriebe in E-Motoren. Dieses Patent lässt den Herstellern von Achsen jegliche Konstruktionsfreiheit und schafft damit bei Elektro-PKWs und E-Motorrädern eine erhebliche Effizienzsteigerung und signifikante Platzeinsparungen.Das Team um Richard Schalber kann auf umfangreiche Erfahrungen aus vergangenen Entwicklungsprojekten für namhafte Unternehmen wie BMW, Porsche, Bentley, Suzuki oder Continental zurückgreifen."Uns hat überzeugt, dass AllGoTec technologisch innerhalb des äußerst stark wachsenden E-Mobility-Marktes das bisher vernachlässigte Teilsegment zwischen dem E-Fahrrad- und dem E-Auto-Bereich besetzt und dort die technologische Marktführerschaft errungen hat. Hier verfügt AllGoTec mit seinen Hochvolt-Antriebssystemen über eine disruptive Technologie für E-Motorräder und Kleinfahrzeuge. Wir sind zudem von der hohen Nachfrage nach den AllGoTec E-Antriebssystemen und AllGoTec E-Motorrädern nach dem Messeauftritt auf der EICMA in Mailand beeindruckt. Dies obwohl AllGoTec noch keine eigene Produktion aufgebaut hat.", so die beiden Geschäftsführer der DMF Capital GmbH Michael Dirkes und Dr. Patrick Schmidl.DMF Capital wird mit den Gründern von AllGoTec die strukturellen Voraussetzungen schaffen, um gemeinsam mit einem geeigneten strategischen Partner, die hohe Nachfrage nach den AllGoTec-Produkten bedienen zu können."Wir freuen uns sehr mit DMF Capital einen in der Mobilitätsbranche erfahrenen Gesellschafter gefunden zu haben, der uns dabei unterstützt, Herstellern von E-Motorräder, E-Mopeds, E-Motorrollern und E-Kleinfahrzeugen, die Möglichkeit zu geben, ihren Kunden günstigere, nachhaltiger produzierte E-Fahrzeuge mit einer größeren Reichweite als bisher anbieten zu können. Damit können wir einen wesentlichen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leisten," erläutert Richard Schalber, geschäftsführender Gesellschafter von AllGoTec.Über DMF CapitalDie DMF Capital GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft innerhalb der DMF Group aus Frankfurt, die Beteiligungen an Unternehmen mit außergewöhnlichen Wachstumschancen und einer technologisch herausragenden Positionierung eingeht.Weitere Informationen finden Sie unter: www.dmf-capital.comÜber AllGoTecAllGoTech ist ein technologisch führendes Unternehmen im Bereich der E-Mobilität von Motorrädern, Mopeds und Kleinfahrzeugen aus Süddeutschland. Dabei liegt der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit auf Hochvoltantriebssystemen, wie sie heute bereits im E-Auto-Bereich zum Einsatz kommen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.allgotec.dePressekontakt:Deutsche Mittelstandsfinanz GmbHEysseneckstr. 4D-60322 FrankfurtTel. : +49-69-9542-1264Info[at]dmfin.comOriginal-Content von: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, übermittelt durch news aktuell