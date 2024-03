DMC Mining Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Dmc Mining wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,058 AUD) um -3,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 AUD führt zu einer Abweichung des Aktienkurses um -3,33 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dmc Mining-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (50) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für Dmc Mining.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen mehrheitlich negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine Einschätzung als "Neutral" für Dmc Mining, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Insgesamt kann die Aktie von Dmc Mining daher als "Neutral"-Wert betrachtet werden.