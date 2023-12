DMC Global Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wenn wir uns den 7-Tage-RSI für Dmc Global ansehen, beträgt er derzeit 40,91 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,52, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe in den sozialen Medien für Dmc Global gemessen. Daher ordnen wir diesem Signal die Bewertung "neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt unserer Messung nach kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild für Dmc Global wird daher insgesamt als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Dmc Global-Aktie ein Durchschnitt von 19,83 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,43 USD, was einem Unterschied von -12,1 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt (18,07 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-3,54 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Dmc Global daher eine "neutral" Bewertung für die technische Analyse.

Die Dividendenrendite für Dmc Global beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Dmc Global eine "neutral" Bewertung von unseren Analysten.