DMCC WURDE ZUM NEUNTEN MAL IN FOLGE ALS GLOBALE FREIHANDELSZONE DES JAHRES AUSGEZEICHNET

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Das FDI Magazine der Financial Times zeichnet DMCC als „Globale Freihandelszone des Jahres 2023" aus, im Vergleich mit 68 weiteren nominierten Freihandelszonen- Neunter Gewinn in Folge bestätigt DMCC als das weltweit führende Geschäftsviertel- DMCC wurde außerdem mit sechs weiteren Auszeichnungen geehrt: Regionaler Gewinner (Naher Osten), Großmieter-Gewinner (Global), Großmieter-Gewinner (Naher Osten), KMU Sehr Empfohlen (Naher Osten), Gewinner des Exzellenz-Preises für Governance (Global) und Gewinner der Exzellenz-Auszeichnung für Infrastruktur Investitionen (Global)Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) — die weltweit führende Freihandelszone und Behörde der Regierung von Dubai für Rohstoffhandel und Unternehmen — wurde von dem FDI-Magazin der Financial Times zum neunten Mal in Folge zur „Globalen Freizone des Jahres 2023" ernannt.Insgesamt wurden vom Redaktionsteam der Financial Times und einer unabhängigen Jury 69 Kandidaten anhand einer umfassenden Reihe von Kriterien bewertet, die in diesem Jahr aktualisiert wurden, um den Umfang und die Schwierigkeit zu erhöhen, was den Preis zu einer der prestigeträchtigsten Auszeichnungen macht, die eine Freihandelszone verdienen kann.Die zentrale Methodik der Bewertung konzentrierte sich auf das Verständnis der Stärke der Investitionsumgebungen und der Expansionsperspektiven der Unternehmen, die die Freihandelszone ermöglicht. Angesichts des Schwerpunktes auf die Verbesserung der Geschäftsabläufe und der Tatsache, dass DMCC zu 11 % der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) von Dubai beiträgt, erzielte DMCC in diesen beiden Bereichen besonders hohe Werte.Darüber hinaus wurde das führende Geschäftsviertel und Handelszentrum, das DMCC eingerichtet hat, ausgezeichnet und es erhielt des weiteren folgende Auszeichnungen:- Freihandelszone des Jahres — Naher Osten- Freihandelszone des Jahres für große Mieter — Global- Freihandelszone des Jahres für große Mieter — Naher Osten- Sehr empfohlene KMU-Freihandelszone des Jahres — Naher Osten- Exzellenz-Preis für Governance — Global- Exzellenz-Preis für Infrastrukturinvestitionen — GlobalAhmed Bin Sulayem, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer, DMCC, sagte: „Der Erfolg DMCCs ist ein Beweis für die Vision Seiner Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, der die Grundlage für ein erstklassiges Handelszentrum und ein Geschäftsviertel gelegt hat. Durch die Entwicklung nationaler Infrastrukturen, insbesondere multimodaler Verkehrsanbindungen und Logistikzentren, hat DMCC die Erwartungen übertroffen, ein weltweit führendes Unternehmen in mehreren Kategorien von Rohstoffen zu werden, und ist jetzt für 11 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen von Dubai verantwortlich. Infolgedessen expandiert DMCC weiter, wobei das vollständig vermietete Bürogebäude Uptown Tower das neueste Beispiel für DMCC's anhaltende Nachfrage darstellt. Die größte Stärke des DMCC basiert auf der Bereitstellung von außergewöhnlichem Wert, einem Angebot, das wir auch weiterhin im sich entwickelnden regulatorischen Umfeld von heute vertreten werden".Rekordbrechende Leistung und attraktive ausländische Direktinvestitionen2022 war für DMCC das erfolgreichste Jahr aller Zeiten und zog 3,049 neue Unternehmen in seinem Geschäftsviertel an. Darauf folgte eine nahezu identische sechsmonatige Leistung im ersten Halbjahr 2023, in dem DMCC 1,469 neue Unternehmen registrierte, die die Gesamtzahl der Mitglieder auf über 23.000 erhöhen. Der große Zustrom ausländischer Unternehmen hat auch die Rolle des DMCC als zentraler Treiber von ausländischen Direktinvestitionen gefestigt und maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der VAE beigetragen.Förderung des Handels2023 markiert auch das Jahr, in dem DMCC versucht hat, seine Diamant-Expertise zu aktivieren, um den globalen Handel mit laborgefertigten Diamanten (LGD) und farbigen Edelsteinen zu unterstützen. Es veranstaltete das erste Symposium der Region, das sich der Förderung der LGD-Industrie widmet, und war auch Gastgeber des Jahreskongresses Internationaler Verband für farbige Edelsteine.DMCC unterstützte weiterhin den Handel über eine breite Palette von Vertikalen, einschließlich strategisch wichtiger Rohstoffe wie Gold, Diamanten, Edelmetalle und Steine, Tee und Kaffee, unterstützte die Weiterentwicklung des globalen Rohstoffmarktes und festigte die Position von Dubai als führendes Drehkreuz für den Rohstoffhandel.Maßstäbe für gemischt genutzte Gemeinschaften setzenDMCC wurde für ihr Geschäftsviertel Jumeirah Lakes Towers (JLT) und die Palette an Upgrades und Verbesserungen, die durchgeführt wurden, um den Status der Gemeinschaft als erstklassiges Ziel zum Leben, Arbeiten und Besuchen weiter zu stärken, anerkannt. Dies beinhaltete auch ein Update zu seinem Projekt für Sonnenschutzdächer auf dem Solarparkplatz, das zu einer jährlichen Energieeinsparung von 7.612 MWh führen wird.Dedizierte ÖkosystemeDie Financial Times nannte DMCC auch für die strategischen Partnerschaften, die es mit wichtigen lokalen und globalen Unternehmen im Rahmen seines Auftrags zum Aufbau spezialisierter vernetzter Geschäfts-Ökosysteme wie dem DMCC Crypto Centre und dem DMCC Gaming Centre schließt. Diese ermöglichen den Austausch von Wissen und Ressourcen sowie die Inkubation und Acceleration und eröffnen neue Handelskorridore zur Unterstützung des Wachstums der DMCC-Mitglieder. Zu den jüngsten Beispielen gehören Vereinbarungen mit Bybit und TDeFi (Web3), Czech Mint (Gold) und BSAF (Agrarrohstoffe).Informationen zu DMCCDas DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) hat seinen Hauptsitz in Dubai und ist die weltweit am stärksten vernetzte Freihandelszone sowie das führende Handels- und Unternehmenszentrum für Rohstoffe. Ob es um die Entwicklung pulsierender Stadtviertel mit Immobilien der Weltklasse – wie etwa den Jumeirah Lakes Towers und dem mit Spannung erwarteten Uptown Dubai – geht, oder um das Erbringen fortschrittlicher Geschäftsdienstleistungen – das DMCC bietet alles, was seine dynamische Gemeinschaft zum Leben, Arbeiten und Gedeihen braucht. DMCC ist stolz darauf, die Position von Dubai als Ort für den globalen Handel heute und in Zukunft aufrechtzuerhalten und auszubauen. www.dmcc.ae