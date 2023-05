Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Die Sonderausgabe des „Future of Trade" Reports über Computerspiele und E-Sport sieht voraus, dass die Erträge aus Computerspielen in der MENA-Region im Jahr 2027 6 Milliarden USD erreichen werden- Das Wachstum wird durch sektorspezifische Ökosysteme in wichtigen Geschäftszentren beschleunigt werden, was die Relevanz des DMCC Gaming Centre für die Region bestätigt.- Technologische Fortschritte, eine breitere und inklusivere Nutzerbasis und eine stärkere Unterstützung seitens der jeweiligen Regierung treiben das Wachstum der Branche voran – wobei die VAE, Saudi-Arabien und Ägypten die Branchenführer in der MENA-Region sind- Der vollständige Bericht kann hier heruntergeladen werden: www.futureoftrade.comEs wird davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen aus dem Bereich Computerspiele in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) bis 2027, im Vergleich zum Jahr 2021, fast verdoppeln und 6 Milliarden USD erreichen werden, so der neueste Bericht des DMCC – „Future of Trade" („Zukunft des Handels") – für das Jahr 2023, mit dem Titel „Gaming in the Middle East and North Africa (MENA): Geared for growth" (dt. „Computerspiele im Nahen Osten und Nordafrika (MENA): Auf Wachstum ausgerichtet"). Eine junge und im digitalen Bereich versierte Bevölkerung, ein hohes Maß an digitaler Verbundenheit und die Unterstützung seitens der Regierungen treiben das Hervortreten der Region als ein Zentrum für Verbraucher und Kreative voran.Bei Computerspielen und E-Sport handelt es sich um schnell wachsende Verbrauchersegmente, die von den rasanten Fortschritten auf dem Gebiet der Technologie sowie einem breiteren und inklusiveren Publikum profitieren. Die VAE und Saudi-Arabien führen die Region an, unterstützt durch ein hohes Einkommensniveau, einem starken Engagement im digitalen Bereich und öffentliche Investitionsinitiativen. Weltweit verfügt der asiatisch-pazifische Raum über den größten Marktanteil, und China, die USA und Japan sind die größten Einzelmärkte.Der Bericht trägt Beiträge von wichtigen Branchenführern wie Jad El Mir, Partner bei Strategy&, und Klaus Kajetski, CEO und Gründer von YaLLa Esports, zusammen, um die entscheidenden Faktoren für das beschleunigte Wachstum der Branche in der MENA-Region und darüber hinaus zu ermitteln. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf Computerspiele und den E-Sport aus technologischer, kultureller und geschäftlicher Sicht untersucht. Dabei werden globale Verbrauchertrends, die Entwicklung der MENA-Region zu einem Zentrum für Computerspiele und E-Sport sowie die wichtigsten Herausforderungen, welche die Branche bewältigen muss, um ihre Einnahmen weiter zu steigern, behandelt.Der Bericht, der das beschleunigte Wachstum der globalen Branche von fast 200 Milliarden USD an Erträgen im Jahr 2021 auf 340 Milliarden USD im Jahr 2027 beschreibt, enthält eine Reihe wichtiger Empfehlungen für Regierungen und Unternehmen. Sie lauten wie folgt:- Diversifizierung der Einnahmeströme aus dem E-Sport, vom Sponsoring zu neuen Modellen der direkten Monetarisierung– einschließlich digitaler Verkaufsförderung, Treueprogrammen und Trainingsplattformen für Amateurspieler – zur Steigerung der Einnahmen.- Entwicklung geeigneter regulatorischer Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes, der Sicherheit und der Gefahrlosigkeit online, im digitalen Ökosystem für Computerspiele, und Schaffung eines geschäftsfreundlichen Umfelds – einschließlich reibungslos funktionierender Visasysteme, die es E-Sport-Profis und -Zuschauern ermöglichen, an Live-Veranstaltungen teilzunehmen, um Talente in die Region zu locken und die Region zu einem globalen Branchenführer zu machen.Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und Chief Executive Officer von DMCC, erklärte: „Computerspiele sind weltweit in den Vordergrund der Unterhaltung gerückt und haben vor allem in der MENA-Region - die mittlerweile 15 % der weltweiten Spielerbasis ausmacht - zu einem rasanten Wachstum geführt. Der rasante Anstieg des Nutzens spielerischer Elemente (Gamification) in Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen und anderen Sektoren hat die Rolle des Computerspielens bei der Förderung des Wirtschaftslebens umfassender als zuvor demonstriert. Die Sicherstellung des beschleunigten Wachstums der Computerspielbranche wird eine messbare Auswirkung auf die Zukunft der Märkte auf der ganzen Welt sowie auf die Zukunft des Handels haben. Während DMCC anstrebt, Dubai als globales Handels- und Wirtschaftszentrum zu etablieren, wird sich eine effiziente Schaffung von Chancen in der Computerspielbranche als unerlässlich erweisen."Zu den am meisten beobachteten Segmenten gehört der E-Sport, der voraussichtlich ein Umsatzwachstum von 23,3 %, von 2019 bis 2024, in der MENA-Region erzielen wird. Angetrieben wird diese Entwicklung durch die demographisch gesehen junge Bevölkerung der Region, das Engagement internationaler Rundfunkveranstalter und Sponsoren sowie die Unterstützung seitens der Regierung. Um dieses wirtschaftliche Potenzial auszuschöpfen, hat das DMCC sich mit YaLLa Esports, der in Dubai ansässigen professionellen E-Sport-Organisation, zusammengetan, um im Dezember 2022 das DMCC Gaming Centre zu eröffnen. Das Zentrum unterstützt das Wachstum der Branche in Dubai, indem es Unternehmen der Computerspielbranche weltweit Zugang zu Kapital, führenden Talenten der Branche und einem Ökosystem bietet, das es ihnen ermöglicht, effizient und zuversichtlich zu arbeiten.Aufgrund des starken Geschäftsklimas und der Infrastruktur der VAE sowie ihres Status als Tor zu den Regionen des Nahen Ostens und des asiatisch-pazifischen Raums haben verschiedene internationale Spiele-Entwickler ihren regionalen Hauptsitz im Land aufgebaut. Ubisoft hat seinen Sitz in Abu Dhabi, während das in der Computerspielbranche tätige Großunternehmen Tencent zusammen mit Riot Games seinen Hauptsitz für die MENA-Region in Dubai eingerichtet hat. In Saudi-Arabien hat das Königreich das Computerspielen als Kernelement in sein NEOM-Projekt aufgenommen und bereits Investitionen in Höhe von über 1,7 Milliarden USD zugunsten der Computerspielbranche getätigt.Diese Sonderausgabe des vom DMCC herausgegebenen Berichts „Zukunft des Handels" folgt auf die Veröffentlichung des alle zwei Jahre erscheinenden Aushängeschilds des DMCC im Juli 2022, einem Bericht, in dem die wichtigsten Triebkräfte des weltweiten Handels für das kommende Jahrzehnt dargelegt werden. Der „Future of Trade"-Bericht des Jahres 2022 wurde insgesamt 1,3 Millionen Mal heruntergeladen und angesehen.Um den vollständigen Bericht des DMCC zu lesen, besuchen Sie bitte: https://www.futureoftrade.com/Medienanfragen:DMCCPR & Unternehmenskommunikationpr@dmcc.aeInformationen zu Future of Trade„The Future of Trade" ist der Vorzeigebericht des DMCC, der die sich verändernde Natur des weltweiten Handels untersucht. In der Ausgabe 2022 des Berichts wurden die Auswirkungen von Geopolitik, Technologie und internationalen Wirtschaftstrends auf die Zukunft des Handels untersucht, wobei der Schwerpunkt auf Handelswachstum, Lieferketten, Handelsfinanzierung, Infrastruktur und Nachhaltigkeit lag.Diese Sonderausgabe zum Thema Gaming im Jahr 2023 befasst sich mit den Auswirkungen der Gaming-Branche auf Handel und Unternehmen und beleuchtet das atemberaubende Wachstum, das die Branche sowohl weltweit als auch in der MENA-Region erlebt, sowie die Chancen, die sich internationalen und lokalen Gaming-Unternehmen in Dubai bieten.Um den vollständigen Bericht des DMCC zu lesen, besuchen Sie bitte: https://www.futureoftrade.com/Informationen zum DMCCDas DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) hat seinen Hauptsitz in Dubai und ist die weltweit am stärksten vernetzte Freihandelszone sowie das führende Handels- und Unternehmenszentrum für Rohstoffe. Ob es um die Entwicklung pulsierender Stadtviertel mit Immobilien der Weltklasse – wie etwa den Jumeirah Lakes Towers und dem mit Spannung erwarteten Uptown Dubai – geht, oder um das Erbringen fortschrittlicher Geschäftsdienstleistungen – das DMCC bietet alles, was seine dynamische Gemeinschaft zum Leben, Arbeiten und Gedeihen braucht. „Made for Trade" – das DMCC wurde für den Handel gemacht und ist stolz darauf, Dubais Position als Standort für den globalen Handel heute und in der Zukunft zu erhalten und auszubauen. www.dmcc.aeFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2085877/DMCC_FOT.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1527681/DMCC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dmcc-veroffentlicht-neuesten-zukunft-des-handels-report-uber-computerspiele-und-e-sport--es-wurde-festgestellt-dass-sich-die-umsatzerlose-im-bereich-computerspiele-im-mittleren-osten-und-nord-afrikabis-2027-fast-verdoppeln-wer-301835771.htmlPressekontakt:Alex Shearman,+971527626248,alex.shearman@dmcc.aeOriginal-Content von: Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), übermittelt durch news aktuell