DL Holdings Aktie: Wann tut sich was?

Die Dl-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,26 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 4,45 HKD festgestellt, was einem Unterschied von +36,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,18 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +6,46 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Dl-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die Anlegerstimmung ergibt sich aus der Diskussion in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten eine neutrale Einschätzung. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Dl-Aktie mit einem Wert von 13,95 als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" erhält. Insgesamt erhält die Dl-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" für die Dl-Aktie.